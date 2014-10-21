Минтранс увеличит к 2024 году субсидирование авиакомпании "Аврора" до 7,9 млрд рублей

Игорь Чалик рассказал о воздушных перевозках в ДФО.

Российское министерство по транспорту увеличит к 2024 году субсидирование авиакомпании "Аврора" до 7,9 млрд рублей. Соответствующее заявление в рамках сессии "Авиатранспортная доступность Дальнего Востока в условиях турбулентности" сделал заместитель главы профильного ведомства Игорь Чалик. Эксперт напомнил, что данный воздушный лоукостер обслуживает перелеты на Дальний Восток.

Компания "Аврора" - достаточно кардинально повысили субсидирование авиакомпании. Если в прошлом году у нас было менее 2 млрд, то в этом 5,9. Игорь Чалик, замглавы Минтранспорта РФ

Эксперт добавил, что в 2021 году субсидирование компании составило практически 1,2 миллиарда рублей. Речь идет о пятикратном росте субсидирования. В 203 году государство намерено увеличить это субсидирование до 7,1 млрд, а в 2024 году - почти до 7,9 млрд.

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Фото и видео: Восточный экономический форум