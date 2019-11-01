Минтранс не будет переводить грузовые вагоны на кассетные подшипники с 2021 года

Решение об отмене приказа было принято 31 октября.

Российский Минтранс отменил приказ об обязательном переводе грузовых железнодорожных вагонов на новый формат подшипников. Предполагалось, что с 2021 года роликовые подшипники сменятся кассетными. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство.

31 октября на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова приняли решение об отмене приказа. На исполнение дали сутки.

Против этого технического перехода ратовали и участники отрасли, и правительство. На их сторону встали также глава ФАС Игорь Артемьев и сотрудники Российского союза промышленников и предпринимателей. "За" проголосовала РЖД, которая увидела в реформе увеличение срока службы вагонных колес. Процесс перехода мог занять до 10 лет. Однако в Совете потребителей, где решались вопросы деятельности РЖД, заявляли, что смена подшипников будет дорогостоящей и измеряться в сотнях миллиардов рублей, а поддержка государства предусмотрена не была.

Ранее Минтранс представил оператора пассажирских поездов в Крым.

Видео: Piter.TV