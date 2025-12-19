  1. Главная
Минтранс не видит оснований для увеличения скоростного лимита на платных дорогах
Сегодня, 12:01
Андрей Никитин рассказал о б изменениях на "Тавриде".

Российский министр по транспорту Андрей Никитин не видит оснований для увеличения максимально разрешенной скорости на платных дорогах с текущих 130 километров в час. Соответствующее заявление чиновник из федерального правительства сообщил в интервью журналистам новостного агентства "ТАСС". Корреспонденты задали высокопоставленному гостю вопрос о целесообразности данного повышения.

Нет. Потому что с нештрафуемым порогом скорости в 20 км/ч эти 130 км/ч превращаются практически в 150 км/ч. Я считаю, что 150 км/ч - это более чем достаточно.

Андрей Никитин, глава Минтранса России

Андрей Никитин уточнил, что профильное ведомство рассматривает возможность поднять лимит на других трассах, где данный показатель ниже. В частности, на текущий момент разрешенная скорость на "Тавриде" составляет всего 90 километров в час. Власти будут рассматривать на ряде участков данной автомобильной дороги повышение скорости до 110-120 километров в час.

Фото: Piter.tv

