Минтранс не будет вводить льготы для перевозчиков, пользующихся "Платоном"

Российское министерство по транспорту не планирует вводить льготы для перевозчиков, оплачивающих проезд по государственной системе "Платон" из-за достаточной рентабельности данной отрасли. Соответствующее заявление журналистам сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Андрей Никитин, выступая в кулуарах форума "Цифровая транспортация". Специалисты занимаются предотвращением начисления перевозчикам необоснованных штрафов за неоплату проезда, связанных с работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ряде отдельных регионов.

Автомобильные перевозки в значительной степени перетянули на себя грузы с железных дорог, речные грузы и так далее. Это говорит о том, что эта отрасль вполне рентабельна и эффективна. Было бы странно какими-то льготами там заниматься в текущем режиме. Андрей Никитин, глава Минтранса РФ

Напомним, что государственная система взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд "Платон" была введена на территории страны в 2015 году. Перед проектом была поставлена задача поддержка автомобильных дорог в нормативном состоянии. Базовый тариф, установленный при запуске "Платона", составлял 3,73 рубля за каждый километр. Для адаптации отрасли грузоперевозок к системе кабинет министров изначально устанавливал временную скидку к тарифу – понижающий коэффициент составил 0,51. В конце декабря 2024 года Минтранс России уведомил общественность о том, что работает над текстом документа по поэтапной отмене понижающего коэффициента. Полный отказ от него властями предусматривается с 1 февраля 2028 года. С 1 сентября 2025 года "Платон" "достраивает" маршруты большегрузных автомобилей в том случае, если их бортовые данные не поступают в систему. Соответствующее постановление правительства было размещено на сайте официального опубликования правовых актов в конце августа.

В текущий момент Минтранс России также работает над уравниванием условий для отечественных и иностранных перевозчиков. В частности, чиновники планирует создать информационную систему учета задолженностей по не оплаченным штрафам. Это позволит им взимать денежные средства с перевозчиков при выезде из государства.

Фото: Piter.tv