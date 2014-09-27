Минтранс намерен создать единую систему идентификации беспилотного транспорта

Врио главы министерства назначен Андрей Никитин.

Российское министерство по транспорту намерено создать единую систему идентификации беспилотного транспорта по поручению президента. Соответствующее заявление сделал новый исполняющий обязанности главы профильного ведомства Андрей Никитин. Соответствующе заявление чиновник сделал в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным. Известно, что дорожную карту проекта скоро внесут в федеральное правительство. Новшество может быть введено в эксплуатацию уже весной 2026 года. Эксперт объяснил лидеру страны, что система будет работать на базе отечественной "ЭРА-ГЛОНАСС" и позволит властям контролировать развитие беспилотных технологий и снять те ограничения, которые на текущий момент есть в силу отсутствия контроля за ними.

Первый шаг, который мы должны сделать, – это создать единую систему идентификации, по сути, госномер присвоить, только цифровой: чтобы было понятно, что едет, кто собственник, куда это едет, в каких условиях и как это перемещается. Андрей Никитин, врио главы Минтранса России

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Фото и видео: Kremlin.ru