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Минстрою РФ поставлена задача газифицировать левобережье Херсонской области

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Владимир Сальдо рассказал о работе по обновлению трубопроводов и коммунальной инфраструктуры в регионе.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что российскому министерству по строительству поставлена задача газифицировать левый берег нового региона страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live". В текущий момент правительство разрабатывает проект по модернизации магистральных газопроводов и строительства сети внутриобластных трубопроводов, по которым природные ресурсы будут поступать в населенные пункты Херсонщины.

На левом берегу нам досталось непростое энергетическое наследство - лишь 27% населённых пунктов здесь с газом. Но Минстрою РФ уже поставлено задание газифицировать левобережную часть Херсонской области.

Владимир Сальдо, врио главы региона

Сальдо обвинил Киев в попытках забросить диверсантов в Херсонскую область.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
 

Теги: владимир сальдо, газификация, минострой, новые регионы, соловьёв live, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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