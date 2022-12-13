Минстрою РФ поставлена задача газифицировать левобережье Херсонской области

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что российскому министерству по строительству поставлена задача газифицировать левый берег нового региона страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live". В текущий момент правительство разрабатывает проект по модернизации магистральных газопроводов и строительства сети внутриобластных трубопроводов, по которым природные ресурсы будут поступать в населенные пункты Херсонщины.
На левом берегу нам досталось непростое энергетическое наследство - лишь 27% населённых пунктов здесь с газом. Но Минстрою РФ уже поставлено задание газифицировать левобережную часть Херсонской области.
Владимир Сальдо, врио главы региона
Сальдо обвинил Киев в попытках забросить диверсантов в Херсонскую область.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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