Минстрой внесет поправки в закон о дольщиках

Их содержание пока остается в секрете.

Осенью в законодательство о долевом строительстве жилья внесут поправки. Об этом сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает "Интерфакс".

Раскрывать суть поправки он не стал, но она будет направлена на то, чтобы улучшить закон о долевом строительстве. Поправку внесут по поручению президента. Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов признал, что закон о долевом строительстве пока несовершенен и учитывает далеко не все нюансы отрасли.

Также поправки ждет и закон об эскроу-счетах. ​​​​​​Они снизят административную нагрузку для застройщиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава Банка России отметила, что доходы россиян почти не растут.

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