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Минстрой внесет поправки в закон о дольщиках
Сегодня, 13:37
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nadezhda_sib

Минстрой внесет поправки в закон о дольщиках

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Их содержание пока остается в секрете.

Осенью в законодательство о долевом строительстве жилья внесут поправки. Об этом сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает "Интерфакс"

Раскрывать суть поправки он не стал, но она будет направлена на то, чтобы улучшить закон о долевом строительстве. Поправку внесут по поручению президента. Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов признал, что закон о долевом строительстве пока несовершенен и учитывает далеко не все нюансы отрасли. 

Также поправки ждет и закон об эскроу-счетах. ​​​​​​Они снизят административную нагрузку для застройщиков. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава Банка России отметила, что доходы россиян почти не растут.

Фото: pixabay.com

Теги: долевое строительство, недвижимость, поправки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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