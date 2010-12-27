Подвалы в жилых домах оставят открытыми для бездомных кошек и собак

Однако собственники квартир на коллективном собрании могут принять решение закрыть проходы.

Минстрой внесет поправки в нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда. В частности, он сохранит в подвалах жилых домов проходы для бездомных кошек и собак. Однако собственники квартир на общем собрании могут обжаловать это решение и закрыть все доступы для попадания животных внутрь. Об этом сообщил журналистам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочего визита в Курск, сообщает ТАСС.

Мы проводили широкие обсуждения, даже на моей страничке в Facebook, и итогом активности стали решения, которыми мы обяжем сохранить в подвалах домов соответствующие "продыхи" размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал. Но по решению общего собрания собственников на эти "продыхи" может быть наложена заградительная сетка. Андрей Чибис

Он добавил, что такие отверстия необходимы в подвалах для воздухообмена. Их нельзя замуровывать не при каких обстоятельствах.

Ранее мы писали, что во время Чемпионата Мира по футболу болельщикам покажут кошек и крыши.

Фото: pixabay.com