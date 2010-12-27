Во время Чемпионата Мира по футболу болельщикам покажут кошек и крыши

Города-организаторы разработали развлекательные программы и специальное "футбольное меню" для болельщиков.

Туристам Северной столицы, которые приедут на Чемпионат Мира, подготовили десять экскурсионных маршрутов. Об этом сообщили сегодня на сайте Ростуризма.

Для болельщиков открыли специальный экспресс-обзор - "Что посмотреть за три часа до матча". Туристов проведут по значимым местам города, а завершится маршрут у стадиона на Крестовском. Желающим рассмотреть Северную столицу "с небывалых высот" предложат экскурсию по крышам. Гости Петербурга также смогут повеселиться в баре на Рубинштейна, съездить в Петергоф или выбрать экологическую тропу на Елагином острове. Взрослым экскурсантам покажут обзор разводных мостов, а детям проведут пешеходную экскурсию "Кошки в Петербурге".

Я уверен, гости Санкт-Петербурга получат массу положительных эмоций и впечатлений от экскурсий, представляющих город с новой стороны Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму.

В агентстве по туризму также отметили, что города-организаторы ЧМ по футболу разработали развлекательные программы и специальное "футбольное меню" для болельщиков.

Фото: ВК / Крыши Петербурга.