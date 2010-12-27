Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Петербург стал вторым по числу футбольных фанатов на Чемпионате мира - 2018
Сегодня, 12:09
0
alexandra08
138

Петербург стал вторым по числу футбольных фанатов на Чемпионате мира - 2018

0
 
 

Первое место досталось Москве.

Северная столица заняла вторую строчку в рейтинге городов, принявших наибольшее число футбольных фанатов. Об этом 31 июля сообщили в Комитете по развитию туризма. 

Первое место досталось Москве. Столицу во время мундиаля посетили 4,47 миллионов туристов, из которых почти половина - иностранцы.

Петербург за это же время принял 700 тысяч человек,  из них почти полмиллиона – гости из других стран. Зарубежных фанатов в город на Неве приехало в пять раз больше, чем в Сочи. К слову, столица Зимней Олимпиады 2014 года оказалась в рейтинге на третьей строчке.

Фото: Piter.TV

Теги: болельщики чм 2018 , комитет по развитию туризма спб , чм 2018 , чм по футболу
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5