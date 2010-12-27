Петербург стал вторым по числу футбольных фанатов на Чемпионате мира - 2018

Первое место досталось Москве.

Северная столица заняла вторую строчку в рейтинге городов, принявших наибольшее число футбольных фанатов. Об этом 31 июля сообщили в Комитете по развитию туризма.

Первое место досталось Москве. Столицу во время мундиаля посетили 4,47 миллионов туристов, из которых почти половина - иностранцы.

Петербург за это же время принял 700 тысяч человек, из них почти полмиллиона – гости из других стран. Зарубежных фанатов в город на Неве приехало в пять раз больше, чем в Сочи. К слову, столица Зимней Олимпиады 2014 года оказалась в рейтинге на третьей строчке.

Фото: Piter.TV