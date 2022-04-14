Минстрой: регионам надо ускорить подачу заявок на финансирование проектов инфраструктуры

Александр Ломакин рассказал о работе по инфраструктурному меню.

В министерстве по строительству сообщили о том, что российским регионам надо ускорить подачу заявок на финансирование проектов инфраструктуры. Соответствующее заявление сделал на круглом столе в Совете Федерации первый заместитель руководителя профильного ведомства Александр Ломакин. Он указал коллегам на низкие темпы отправки документов властями на местах. При этом правительство готово начать реализацию программ на местах, не дожидаясь подорожания или нехватки необходимых для создания объектов материалов или оборудования.

Видим слабую работу в регионах по освоению денежных средств. Порядка 40%. Это я говорю про инфраструктурные бюджетные кредиты. К сожалению, по всем остальным программам такая же динамика. Александр Ломакин, замглавы Минстроя РФ

Ломакин обратил внимание сенаторов на низкие темпы подачи заявок регионов по программе модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием денежных средств из Фонда национального благосостояния. Власти страны при этом разработали определенный комплекс мер экономической поддержки регионов - инфраструктурное меню.

Минтруд: масштабных изменений маткапитала не будет.

Фото и видео: Совет Федерации