Тесты должны учитывать изменение дохода, кредитной нагрузки.

Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков, которые вошли в список системообразующих. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что тестирование проходят компании "Интеко", ГК ФСК, "Главстрой-СПб специализированный застройщик", занимающееся реставрацией Политехнического музея в Москве АО "Политехстрой" и подрядчик Минобороны ГВСУ-14.

Тесты должны учитывать изменение дохода, кредитной нагрузки, количества сотрудников и просроченных кредитов.

Ранее мы писали, что Минстрой России протестирует новый облачный сервис для ведения строительного бизнеса в Ленобласти.