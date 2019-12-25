Минстрой провел стресс-тестирование застройщиков, которые вошли в список системообразующих. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Отмечается, что тестирование проходят компании "Интеко", ГК ФСК, "Главстрой-СПб специализированный застройщик", занимающееся реставрацией Политехнического музея в Москве АО "Политехстрой" и подрядчик Минобороны ГВСУ-14.
Тесты должны учитывать изменение дохода, кредитной нагрузки, количества сотрудников и просроченных кредитов.
Ранее мы писали, что Минстрой России протестирует новый облачный сервис для ведения строительного бизнеса в Ленобласти.
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