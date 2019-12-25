Это будет касаться всех разрешений сроком действия до 1 января 2021 года.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что Минстрой продлит на год разрешения на строительство. Об этом сообщает Комитет по строительству Петербурга.

Так, Минстрой РФ продлевает срок строительства на год в соответствии с приложением №3 к постановлению правительства №440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году".

Ведомство просит направлять все документы в режиме онлайн, а именно через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее мы сообщали о том, что КИО пополнил бюджет Петербурга на 3,8 миллиарда рублей.

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