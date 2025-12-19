Минстрой предупредил россиян о мошенничестве с платой за отопление

Россиянам рассказали о том, что УК не возвращает потребителям средства после перерасчета напрямую.

Российское министерство по строительству предупредило граждан страны о случаях мошенничества с платой за отопление. В пресс-службе ведомства объяснили, какую схему аферисты используют для обмана населения по услугам коммунально-жилищного хозяйства.

Злоумышленники маскируются под управляющие организации и рассылают собственникам сообщения с предложением вернуть переплату за отопление. В сообщениях указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода средств. пресс-служба Минстроя России

Чиновники из профильного ведомства в федеральном правительстве добавили, что управляющие и ресурсоснабжающие компании страны никогда не производят прямые возвраты потребителям услуг. Эти денежные средства вычитаются из суммы перерасчета граждан из последующих платежей. Специалисты добавили, что при любых сомнениях следует связываться с УК через информационную систему "Госуслуги Дом" или в личном кабинете на официальном сайте УК. Граждан призвали не передавать личные данные и коды из SMS, а также не переходить по подозрительным онлайн-ссылкам.

