Минстрой предложил пересмотреть норму расстояния от жилья до школы

Никита Стасишин призвал подумать над доставкой детей в учебные учреждения транспортом.

Российское министерство по строительству предлагает пересмотреть норматив расстояния от жилого сектора до школы и изучить альтернативные варианты транспортировки детей в образовательные учреждения. Соответствующее заявление в рамках выступления на дискуссионной платформе "Росконгресс-УрбанХаб" в ходе Восточного экономического форума сделал заместитель министра по строительству в РФ Никита Стасишин. Эксперт полагает, что такое решение приемлемо, так как потребители жалуются на высокую стоимость жилищного фонда, но одновременно хотят, чтобы застройщик возводил социальную инфраструктуру. Модератор полагает, что школу можно располагать дальше в том случае, если муниципалитет возьмет на себя обязательства по транспортировке учеников.

Мне кажется, <...> что от нормативов, что школа должна быть в 500 м от жилья, - надо от этого отходить. Никита Стасишин, представитель Минстроя

В качестве примера чиновник привел школьные автобусы, которые работают в США.

Минстрой: новые разрешения на строительство позволят построить почти 26 млн кв. м жилья.

Фото и видео: Восточный экономический форум