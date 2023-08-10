Минстрой: новые разрешения на строительство позволят построить почти 26 млн кв. м жилья

По словам Файзуллина, в ведомстве с оптимизмом смотрят на программу 2024 года.

Новые разрешения на строительство позволят построить в России почти 26 млн кв. м жилья. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, в ведомстве с оптимизмом смотрят на программу 2024 года. Отметим, что на совещании по вопросу развития строительной отрасли, в котором участвовал президент РФ Владимир Путин, сообщалось, что число выданных разрешений на строительство на территории страны в 2023-м выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в Минстрое заявили, что более 160 предприятий стали резидентами СЭЗ в новых регионах РФ.

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