Он подчеркнул, что президент поставил задачу - сохранить спрос на жильё и увеличить его количество к 2030 году.

Минстрой поддерживает сохранение льготной ипотеки с ее возможной корректировкой совместно с Центральным банком и экономическим блоком правительства. Об этом рассказала министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с предпринимателями в Торгово-промышленной палате.

Наша позиция, что надо сохранять льготную ипотеку, сохраняя этот механизм. Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ

Он подчеркнул, что президент поставил задачу - сохранить спрос на жильё и увеличить его количество к 2030 году.

Ранее Путин заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на жилье. Он отметил, что один из вариантов — увеличение предложения жилья на рынке. Глава государства напомнил, что к концу десятилетия Россия должны выйти на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год. Улучшить жилищные условия должны пять миллионов российских семей.