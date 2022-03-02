Минстрой не планирует снижать темпы ввода жилья в 2022 году

Ирек Файзуллин рассказал о градостроительном потенциале РФ.

Министерство строительства России ставит перед собой задачу не допустить снижение объемов ввода жилья в 2022 году. Об этом на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Совете Федерации законодателям рассказал глава профильного ведомства Ирек Файзуллин.

В связи с текущей внешнеполитической ситуацией сейчас мы анализируем риски и готовим предложения по поддержке отрасли в условиях ограничений. Но несмотря ни на что наша задача сегодня не снижать темпы в 2022 и 2023 году. Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ

Чиновник напомнил сенаторам о том, что российский градостроительный потенциал планируется наращивать через синхронизацию планов жилищного строительства совместно с планами по развитию инфраструктуры. В программы будут вовлекаться неэффективно использующиеся территории. К завершению 2021 года потенциал составил порядка 390 миллионов квадратных метров.

Совет Федерации ввел общедоступную информационную систему контроля за использованием дорожных фондов.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации