Минстрой России усовершенствует свод правил по каменным и армокаменным конструкциям

В состав обновленного документа включили много технологических и методических новинок.

Минстрой РФ оптимизирует свод правил СП 15 "Каменные и армокаменные конструкции". Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Нововведения необходимы для оптимизации стоимости строительства и эксплуатации зданий, которые возводят с применением каменной кладки. Благодаря дополнительным правилам застройщики смогут использовать современную поризованную керамикю, блоки из ячеистобетонных камней, силикатный кирпич и многослойные конструкции с кладками.

Отмечается, что в документ также включили поправочные коэффициенты к прочностным характеристикам кладки. При этом из свода правил исключены заниженные значения марок по морозостойкости для силикатного кирпича.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге утвердили стандарт обслуживания горожан в МФЦ.

Фото: Piter.TV