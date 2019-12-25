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Минстрой России разработал новый статус рабочей документации для объектов капстроительства
Сегодня, 15:14
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Минстрой России разработал новый статус рабочей документации для объектов капстроительства

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Застройщик получит право принимать решение о разработке рабочей документации без подготовки проектных документов. 

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что Минстрой России разработал новый статус рабочей документации для объектов капстроительства. Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Соответствующие меры обеспечат переход от одностадийного к многостадийному проектированию. Кроме того, новый статус позволит включить в процесс возможность внесения и оценки изменений без остановки строительства. Также застройщики смогут принимать решение о разработке рабочей документации без проектных бумаг.

Специалисты отмечают, что новый статус сократит сроки строительства. 

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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