Застройщик получит право принимать решение о разработке рабочей документации без подготовки проектных документов.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что Минстрой России разработал новый статус рабочей документации для объектов капстроительства. Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Соответствующие меры обеспечат переход от одностадийного к многостадийному проектированию. Кроме того, новый статус позволит включить в процесс возможность внесения и оценки изменений без остановки строительства. Также застройщики смогут принимать решение о разработке рабочей документации без проектных бумаг.

Специалисты отмечают, что новый статус сократит сроки строительства.

Ранее мы сообщали о том, что на Соловках проведут реставрацию гостиницы "Преображенская".

Фото:pixabay