В этом здании, будучи заключенным СЛОН, когда-то работал Дмитрий Лихачев.

На Соловках проведут реставрацию гостиницы "Преображенская". Соответствующую закупку разместило ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".

Это здание было построено в 19-м веке. Оно известно, в частности, тем, что во времена репрессий здесь размещалось управление СЛОН – Соловецкого лагеря особого назначения и, среди прочего – криминологический кабинет. Здесь, будучи заключенным работал будущий академик Дмитрий Лихачев, отмечается на сайте lihachev.ru.

На реконструкцию предполагается потратить около 128 миллионов рублей.

Профинансирует работы федеральный бюджет.

Здание гостиницы расположено на северном берегу Бухты Благополучия, к северо-западу от Соловецкого кремля в непосредственной близости от него. Гостиница представляет собой трехэтажное кирпичное здание без подвала.

Как сообщало ранее Piter.tv, для реставрации "Медного всадника" потребуется 45 млн рублей.

Фото: Википедия