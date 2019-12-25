Масштабная реставрация памятника проводилась в 1976 году.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что для реставрации "Медного всадника" потребуется 45 млн рублей. Об этом заявила заместитель директора по науке Государственного музея городской скульптуры Елена Крылова.

Отмечается, что памятнику необходимо заменить гранитные блоки. Также реставрации требует отмосток, который находится в неудовлетворительном состоянии.

Напоним, что масштабная реставрация памятника проводилась в 1976 году.

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