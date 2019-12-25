Среди нарушителей оказались кальянные, компьютерные клубы, рюмочные, ломбарды и станции по обслуживанию автомобилей.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что за два месяца в Петербурге 958 предпринимателей режим самоизоляции. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета территориального развития.

Известно, что за два месяца в Петербурге проверили 85 623 объекта. Среди нарушителей салоны красоты, кафе, кальянные, компьютерные клубы, рюмочные, ломбарды и станции по обслуживанию автомобилей.

Со всеми нарушителями провели профилактическую беседу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с 11 по 13 июня изменится расписание электричек.

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