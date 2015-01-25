Дмитрий Чернышенко рассказал о том,что объекты появятся в Бурятии, Сахе, Приморье и Забайкальском крае.

Минспорт планирует создать четыре спортивные базы на территории Дальнего Востока. Соответствующее заявление в ходе выступления на сессии "Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности", проводимой в рамках Восточного экономического форума, сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Эксперт пояснил, что эти объекты будут использоваться не только для спортивных занятий, но также и методических мероприятий, баз под научные центры. Известно, что площадки появятся в Бурятии, Якутии, приморском крае и Забайкалье.

Минспорт подготовил программу строительства и реконструкции центра сборных - нам нужно заменить те площадки, где за рубежом тренировались наши команды. Не было счастья, да несчастье помогло, настало время сделать свои базы. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чернышенко: Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир".

Фото и видео: Восточный экономический форум