Минспорт планирует создать четыре спортивные базы на территории Дальнего Востока. Соответствующее заявление в ходе выступления на сессии "Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности", проводимой в рамках Восточного экономического форума, сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Эксперт пояснил, что эти объекты будут использоваться не только для спортивных занятий, но также и методических мероприятий, баз под научные центры. Известно, что площадки появятся в Бурятии, Якутии, приморском крае и Забайкалье.
Минспорт подготовил программу строительства и реконструкции центра сборных - нам нужно заменить те площадки, где за рубежом тренировались наши команды. Не было счастья, да несчастье помогло, настало время сделать свои базы.
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ
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Фото и видео: Восточный экономический форум
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