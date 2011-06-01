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Чернышенко: Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт "Мир"

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Вице-премьер страны напомнил, что карты "Мир" принимаются сейчас в 11 странах.

Россия ведет переговоры с Китаем по применению отечественных банковских карт "Мир" со странами Юго-Восточного азиатского региона, а также латинской Америки и Ближнего Востока, Китая. Соответствующее заявление в рамках интервью для журналистов "РИА Новостей" сделал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он пообщался со СМи на полях Восточного экономического форума. Эксперт объяснил, что сейчас "Мир" принимают в 11 государствах.

Наши туристы могут в банкоматах снимать деньги либо оплачивать услуги, включая такие популярные направления как Турция, Вьетнам, Южная Корея, и наши ближайшие соседи - Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чернышенко: предложения по созданию 12 курортов в ДФО будут сформированы в 2022 году.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: банковская карта, дмитрий чернышенко, китай, мир
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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