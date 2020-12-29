На место происшествия сразу выехала оперативная группа.

Минская милиция выясняет подробности инцидента на площади Независимости, где зафиксировали нахождение человека, охваченного огнём. Об этом рассказала официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

Столичная милиция оперативно отреагировала на случившееся, увидев инцидент по видеокамерам. Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Белоруссии

По её словам, на место происшествия сразу выехала оперативная группа.

Фото и видео, на котором запечатлён человек, охваченный огнём, распространили в нескольких телеграм-каналах.

Ранее в Белоруссии задержали 18 участников протестной акции в Минске.

Видео: Telegram / NEXTA Live, TUT.BY новости