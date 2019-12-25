Делегация из Минска прибыла в Ленобласть с официальным визитом

Представители Союзного государства побывают на предприятиях и в учреждениях региона в рамках двухдневной программы.

В Ленобласть прибыла представительная делегация Минской области Республики Беларусь во главе с председателем Минского областного исполнительного комитета Александром Турчиным. Гости из Союзного государства познакомятся с предприятиями и учреждениями региона в ходе двухдневной программы. Об этом сообщило издание 47channel.

В среду, 14 декабря, делегация прибудет на церемонию возложения цветов к стеле "Гатчина — город воинской славы". Затем представители Беларуси побывают на молочном комбинате ООО "Галактика" и на "Племенном Заводе "Рабитицы". Одновременно с этим в Доме правительства 47-ого региона утвердят соглашения о сотрудничестве в ряде сфер.

Во второй день визита гости осмотрят Новосельскую общеобразовательную школу, поучаствуют в церемонии открытия магазина белорусских товаров в Новоселье и оценят возможности индустриального парка "Гринстейт".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти могут вернуться к дистанционным больничным.

Фото: Правительство Ленобласти