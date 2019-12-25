В Ленобласти могут вернуться к дистанционным больничным

Такое решение было принято губернатором из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время пресс-конференции сообщил, что в скором времени в 47 регион могут вернуться к электронным больничным.

Губернатор отметил, что он уже дал команду председателю комитета по здравоохранению рассмотреть возможность вернуться к оформлению больничных листов, как было во время пандемии. Тогда больничные открывали и закрывали дистанционно без очного осмотра пациента.

Такое решение было принято губернатором из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это необходимо для меньшего скопления больных пациентов в поликлиниках.

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