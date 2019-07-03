Минсельхоз возьмет под контроль сбор грибов и ягод

Это обосновывается тем, что продукция обладает высоким экспортным потенциалом.

В среду, 3 июля, стало известно о том, что Минсельхоз намерен взять под контроль сбор грибов и ягод. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Так, ведомство будет заниматься выработкой и реализацией государственной политики в сфере сбора и переработки дикоросов. Такие меры объясняются тем, что продукция обладает высоким экспортным потенциалом.

В документах сказано, что для контроля за сбором грибов, ягод и березового сока, ведомству не понадобится дополнительный бюджет.

Напомним, что в прошлом году в Госдуме заявили о возможности возобновления работу заготовительных контор. В такие организации россияне смогут принести собранные ягоды, грибы или орехи и получить за это деньги. Такая практика существовала еще в СССР. Отметим, что такие коопирации закупали продукцию не только у частных лиц, но и в колхозах и совхозах. После все сырье уходило в ларьки, рынки и любые другие торговые точки.

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