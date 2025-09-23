Минсельхоз выступил против фиксации цен на картофель

Оксана Лут напомнила о необходимости пользоваться рыночными методами регулирования ситуации с продуктами питания.

Российское министерство по сельскому хозяйству выступает против государственной фиксации цен на определенные виды продукции, в частности, на картофель. Соответствующее заявление сделала глава профильного ведомства из федерального правительства Оксана Лут. Чиновница выступила в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Мы против фиксации цены, конечно же, потому что зафиксировать цену – это не рыночное регулирование. Это так не подходит, мы останемся без картофеля. Оксана Лут, глава Минсельхоза

Напомним, что в июне 2025 года в интервью для журналистов информационного агентства "РИА Новости" заместитель главы министерства по промышленному развитию и торговли Роман Чекушов рассказал о планах по разработке мер стабилизации цен на продукты "борщевого" набора. Выполнить эту задачу государство планирует при помощи создания фиксированных "вилок" отпускных цен на определенный период времени. Позже Минпромторг РФ уточнил детали. Стало известно, что фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены поставщиков планируется ввести не только для продуктов "борщевого" набора, в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, но и сезонных товаров. Речь идет об огурцах, томатах и яйцах.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации