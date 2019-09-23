На предприятия сельского хозяйства на сезонные работы требуются работники с определёнными навыками и знаниями и опытом.

Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле. Соответствующее поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко Минсельхозу, Минтруду и МВД. Отмечается, что причина инициативы в нехватке рабочих рук. Об этом пишет РБК.

К вице-премьеру с просьбой привлечь иностранных аграриев обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По его словам, на предприятия сельского хозяйства на сезонные работы требуются работники с определёнными навыками и знаниями и опытом.

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