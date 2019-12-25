Минсельхоз передаст 60 млн рублей на развитие пяти предприятий АПК Ленобласти

Деньги пойдут на компенсацию вложений в развитие инфраструктуры.

Минсельхоз РФ направит субсидию в размере 60,6 млн рублей на развитие пяти агропромышленных предприятий Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Деньги пойдут на компенсацию вложений в развитие инфраструктуры предприятий АПК. Для получения права на субсидию организации проходили отбор проектов модернизации. В итоге комиссия определила, что лучшие идеи представили предприятия "Торосово", "Красногвардейский", "Красноозерное". Также субсидию получат проект строительства картофелехранилища Всеволожской селекционной станции и комплекс для маркировки продукции молочного завода "Красноозерное".

В общей сложности проекты обойдутся в 300,7 млн рублей. По словам председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олега Малащенко, федеральные власти займутся компенсацией до 25% капитальных расходов, а ещё 25% компенсирует областное правительство.

Ранее мы сообщили о том, что правительство Ленобласти приобретёт землю ТЦ "Мега Дыбенко". Стратегически территории нужны региону для осуществления дальнейших работ по созданию развязки с Мурманским шоссе.

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