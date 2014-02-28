Минсельхоз ожидает снижение урожая масличных до 26 млн т

Дмитрий Патрушев рассказал о ситуации с отечественным АПК.

Урожай масличных культур а территории России по результатам текущего года может снизиться до 26 миллионов тонн, а сахарной свеклы до 41 миллиона тонн по сравнению с годом ранее. Такие сведения публично представил на итоговом заседании расширенной коллегии в министерстве по сельскому хозяйству сделал глава профильного ведомства Дмитрий Патрушев. Чиновник со ссылкой на Росстат отметил, что в стране было собрано в 2022 году 29,1 млн тонн масличных культур и 48,9 млн тонн сахарной свеклы. Урожай зерна составил рекордные 157,7 млн тонн.

В целом ход работ и принимаемые меры дают основание рассчитывать на достойный урожай. На данный момент подтверждаем оценку по зерновым - это не менее 123 млн т, из которых 78 млн т - пшеница. Масличных ожидаем порядка 26 млн, сахарной свеклы - больше 41 млн. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Эксперт добавил, что животноводство, переработка и рыбохозяйственный комплекс показывают властям позитивные уровни. Все они превышают те цифры, которые регистрировались за первый квартал прошлого года. Дмитрий Патрушев напомнил, что уборка озимых культур запланирована на июнь, а яровой сев завершится в начале июля.

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Фото и видео: Минсельхоз России