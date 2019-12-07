Минсельхоз отказался запретить ввоз ГМО в Россию

До 1 января 2021 года чиновники упростили доступ к ГМО сои и шрота.

Министерство сельского хозяйства России отказалось запрещать ввоз ГМО в Россию. Об этом сообщили журналисты из "РБК" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Чиновники пояснили, что губернаторы регионов не смогут запрещать ввоз в страну сои с ГМО.

С апреля 2020 года до 1 января 2021 года в РФ упрощается доступ генно-модифицированной сои и продуктов ее переработки (шрота) на территории страны. Ранее о подобных послаблениях просили эксперты. Они указывали на риски для местных производителей.

Напомним, что в 2016 году Владимир Путин запретил ввоз в России, а также выращивание внутри страны семян растений, измененных при помощи методов генной инженерии. Исключением стала продукция, которая прошла государственную регистрацию. Соя и шрот оказалась разрешена к ввозу без госрегистрации. Для импорта данных видов достаточно было подтвердить безопасность со стороны Россельхознадзора. Данное решение позволяет Минсельхозу контролировать рост стоимости мяса, а также поддерживать российских животноводов.

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