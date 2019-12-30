Генеральный директор Greenwise рассказал Piter.TV об отечественном рынке растительного питания

Как возник проект Greenwise?

Сама идея зародилась почти три года назад. Мы вернулись из Нидерландов, где проходили обучение в Лейденском университете по программе, абсолютно не связанной пищевой промышленностью – это были правовые цифровые технологии. Посмотрев на все то многообразие продуктов питания и на европейский подход к рынку питания, к нам пришла идея создания конечных продуктов. Стоит отметить, что мой отец уже порядка 30-и лет занимается бизнесом в растительных ингредиентах. Также мы вдохновились концепциями sustainability (Устойчивое развитие, прим. редакции) и веганством.

Мы решили попробовать сделать что-то сами не имея абсолютно никакого опыта. Только большое желание и возможность находится на одном из крупнейших заводов, где ингредиенты для такого типа продукции могут производится.

В 2017 году мы начали разработки, тестируя те машины, которые находились на заводе, экспериментируя с рецептурами. Возможно, из-за того, что мы не имели никакого опыта и задавали очень много глупых вопросов, получался интересный результат. Мне кажется, что специалисты, которые работали на заводе уже 15-20 лет не всегда могут посмотреть на какую-то задачу с точки зрения непрофессионала и поэтому могут что-то упустить или вовсе быть "зашореными" в своей области. Наш свежий взгляд позволил им рассматривать какие-то иные варианты применения рецептур.

Как возник сам бренд Greenwise?

В 2017 году мы работали вместе с Юлией, которая является одним из соучредителей компании. В какой-то момент мы задумались о регистрации бренда "Greens" и обратились к одной дружественной организации. У нас ведь юридический бэкграунд – сначала надо все зарегистрировать, а потом дальше двигаться куда-то. Однако они сказали нам, что с 90% вероятностью регистрация не пройдет, потому что предложенное нами название очень похоже на уже зарегистрированные компании. За вечер мы "набрейнштормили" порядка 20-ти новых наименований из которых только 5 названий одобрили. В конечном итоге дали добро текущему названию Greenwise. В нем можно найти такой закос под концепцию sustainwise, осознанное потребление пищи.

Для кого вы хотели создавать продукт изначально?

На тот момент мы плохо понимали нашего целевого потребителя. Подходили к этому вопросу, как сейчас кажется, крайне поверхностно. Мы начали задаваться вопросом – нужен ли он веганам или вегитарианцам , или наш потребитель – человек, который ест мясо животного происхождения. У нас не было четкого понимания.

Так чем уникально ваше растительное мясо?

Нашей задачей было создать продукт, который не только похож на натуральное мясо по вкусу, но и похож на него по своей текстуре. Мы добились полной имитации мясных волокон. Это особенно чувствуется, когда ты делаешь надкус. Ко всему прочему, мы долго игрались с цветом. Поэтому у нас есть продукты, которые имеют серый, соевый цвет, а есть розоватые, тоже имитирующие мясо. И наконец вкус. Мы очень долго выбирали конечный вкус, оттестировав порядка 350-и образцов вкусоароматики, которую нам поставляли как российские, так и зарубежные производители. Забавно, что этот вкусы можно тестировать бесконечно, так как даже в каждом регионе одной страны они будут отличатся.

А из чего сделаны все ароматизаторы для растительного мяса?

Ну, это просто химически синтезированные вкусовые ароматизаторы, которые делают на базе дрожжей или других субстанций. При этом они не содержат никаких животных ингредиентов.

Как сейчас выглядит отечественный рынок растительных продуктов?

Очень трудно сейчас что-то сказать. Мы смотрим рыночные отчеты, но в России маркетинговые агенства мало еще обращают внимание на эту сферу, потому что сам рынок не такой заполненный. Драйверами все равно выступают Москва, Петербург, Екатеринбург, Краснодар и другие крупные города. Иностранные агенства очень редко включают СНГ в зону своих интересов и не предоставляют по ней обширной информации. Они констатируют огромный рост растительных продуктов по всей Европе, но вообще не рассматривают рынки СНГ, хотя тут проживает порядка 300 миллионов человек. Как по мне, очень странно не обращать на такой рынок внимание.

Конкретно мы, делая продукт для широкого круга потребителей, считали, что рынок может достигать и 20-и и 30-и %. Есть люди, которые расценивают растительное питание не как повседневное, а, например, просто на пробу. Опять же, все зависит от того, какую альтернативу ты предлагаешь. Не нужно делать упор на то, что продукт именно веганский.

Как продвигать растительное мясо на отечественном рынке?

Мы пробовали различные подходы. В Европе сформировано понятие "флекситарианство" - это когда люди довольно гибко относятся к тому, что они едят. Мы изначально хотели попасть именно в эту категорию, но поняли, что в России такое понятие совершенно не развито. Мы даже договаривались с "Азбукой Вкуса", что бы наши продукты помещали на мясные полки, а не в отдельный, вегитаринский. Постепенно мы поняли, что к таким инновациям рынок не готов. Поэтому сейчас вся реклама в "Instagram", других социальных сетях, ну и сарафанное радио среди веганской тусовки конечно. Они очень быстро распространяют информацию среди своих о новых продуктах, особенно от российских производителей.

Рынок растительной пищи в России рентабелен?

Да. Еще когда мы только формировали свою финансовую модель, мы активно следили за отчетами компаний, которые уже давно существуют на рынке. Заметили, что, несмотря на отсутствие активной работы в медиа и стандартную продукцию, они демонстрируют рост 50% в год.

Из-за дешевого производства?

Не только из-за этого. Сам по себе рынок сейчас активно растет, при этом он почти не заполнен.

Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV | instagram / begreenwise/