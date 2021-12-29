Минсельхоз не видит предпосылок для роста цен на хлеб

Однако возможны отдельные случаи пересмотра цен на некоторые позиции.

Минсельхоз не видит предпосылок для существенного роста цен на хлебобулочную продукцию в России. Об этом сообщает ведомство.

В сообщении говорится, что при этом возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные позиции. Отмечается, что это стандартная практика взаимоотношений между производителями и торговыми сетями.

Так, правительство приняло комплекс мер для стабилизации цен на зерно, а также продуктов его переработки. В 2021 году мукомольным и хлебопекарным предприятиям государство выделило дополнительные субсидии. Их размер составил 4,7 млрд рублей.

Указанные меры позволили стабилизировать внутренние цены и удержать их на уровне существенно ниже мировых. Так, за прошедший год темпы роста стоимости зерна, хлеба и муки были ниже уровня общей инфляции. За последний месяц цены на продовольственную пшеницу демонстрировали околонулевую динамику, - говорится в сообщении.

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