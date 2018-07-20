Минсельхоз хочет упростить правила изъятия неиспользуемых земель

Новый законопроект позволит сократить сроки изъятия участков, неиспользуемых по целевому назначению.

Минсельхоз планирует упростить правила изъятия неиспользуемых земель, которые находятся в собственности у предпринимателей и простаивают более 3 лет. Об этом пишут "Известия".

Новый законопроект позволит сократить сроки изъятия простаивающих участков. При выявлении таких земель Россельхознадзор должен будет в течение трех лет подтверждать, что участок не используется собственником по назначению. После ведомство может через суд добиться изъятия земли.

Критерии, по которым можно будет установить, как использовалась земля, должно утвердить правительство. После изъятия и продажи участка собственнику выплатят сумму, полученную на торгах. При этом цена участка может оказаться ниже рыночной, если он пришел в негодность и требует восстановления.

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Вижео: YouTube/Фермер