Сергей Кравцов встретился с Владимиром Путиным.

Российское министерство по просвещению уделит внимание созданию спортивной инфраструктуры для школ, расположенны в новых регионах страны. Соответствующее заявление в ходе общения с главой государства Владимиром Путиным сделал глава профильного ведомства Сергей Кравцов. Он пояснил, что улучшается программа развития системы образования на эти территориях. Чиновник рассказал, что учебным заведениям не хватает спортивных залов.

Сегодня готовим с главами регионов комплексную программу развития системы образования [новых субъектов], чтобы довести до стандартов РФ Отдельно уделим внимание спортивной инфраструктуре. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения

Сергей Кравцов упомянул о том , что все образовательные учреждения в новых регионах России должны будут перейти на отечественные стандарты обучения до 2028 года. В октябре 2022 года в Минпросвещения РФ уведомили общественность о подготовке программы развития образования в четырех новых российских регионах.

Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

