По его словам, уровень патриотически настроенных школьников в стране достаточно высокий.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета законодателей.

По словам Кравцова, уровень патриотически настроенных школьников в стране достаточно высокий. При этом он подчеркнул, что еще есть, над чем работать. Министр напомнил, что в каждой школе по понедельникам проводится церемония поднятия флага РФ и исполнения гимна.

Ранее в Совфеде предложили включить подвиги российских бойцов в ходе СВО в учебники истории.

Фото: Совет Федерации