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Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников
Сегодня, 13:29
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Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников

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По его словам, уровень патриотически настроенных школьников в стране достаточно высокий.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России много патриотически настроенных школьников. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета законодателей.

По словам Кравцова, уровень патриотически настроенных школьников в стране достаточно высокий. При этом он подчеркнул, что еще есть, над чем работать. Министр напомнил, что в каждой школе по понедельникам проводится церемония поднятия флага РФ и исполнения гимна.

Ранее в Совфеде предложили включить подвиги российских бойцов в ходе СВО в учебники истории.

Фото: Совет Федерации

Теги: министр просвещения рф, патриотизм, сергей кравцов, школьники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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