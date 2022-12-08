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В Совфеде предложили включить подвиги российских бойцов в ходе СВО в учебники истории

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По словам первого вице-спикера СФ, страна обязана защитить историческую правду.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин предложил включить подвиги российских бойцов в ходе спецоперации в учебники истории. Об этом он заявил на заседании президиума Совета законодателей.

По словам Яцкина, молодежь должна знать об истинных причинах начала проведения спецоперации, а также о том, за что сегодня борется Россия. Он добавил, что страна обязана защитить историческую правду.

История пишется сейчас, в 2022 году, в декабре 2022 года, каждый день. И этот каждый день должен в какой-то момент оказаться в учебниках истории.

Андрей Яцкин, первый вице-спикер Совета Федерации

Ранее Путин заявил о значимых результатах для России во время спецоперации.

Видео: Совет Федерации

Теги: андрей яцкин, совет федерации, спецоперация, учебники истории
Категории: Лента новостей, Новости России,

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