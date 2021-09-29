Минпросвещения: ситуация с коронавирусом в школах под контролем

Карантин коснулся только 50 школ по стране.

В Минпросвещения России заявили, что ситуация с коронавирусом в школах под контролем. Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС рассказал руководитель департамента по международному сотрудничеству и связям с общественностью Сергей Шатунов.

У нас ситуация под контролем. Лишь в 50 школах у нас есть ограничительные мероприятия....Мы за ситуацией следим. Сергей Шатунов, чиновник из Минпросвещения РФ

Напомним, что 28 сентября профильное ведомство сообщило о том, что только 0,13% российских школ перешли на карантин из-за распространения в учебных учреждениях коронавирусной инфекции. Ограничения сохраняются только в 50 школах, расположенных в 27 субъектах РФ.

Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах.

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС