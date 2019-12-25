Глава Минпросвещения РФ поддержал введение единой школьной формы: мнение эксперта

Член Общественного совета при ведомстве считает, что нововведение должно сопровождаться рядом нюансов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов официально поддержал введение в стране единой школьной формы. Инициативу прокомментировал главный редактор "Учительской газеты", член Общественного совета при ведомстве Арслан Хасавов в беседе с телеканалом "360".

Эксперт отметил, что идея об общей школьной форме не является новинкой для страны. Её обсуждают не только в учебных заведениях, но и в родительских сообществах. Каждая школа придерживается собственной точки зрения по этому вопросу.

Перед введением школьной формы на всероссийском уровне необходимо проработать несколько нюансов, считает Хасавов. Самый главный из них касается стоимости одежды для учащихся: она не должна ударять по бюджету семей с детьми.

Крайне важно, чтобы этот элемент школьной жизни был доступен для приобретения. В идеальном мире форму вообще стоит сделать бесплатной. Арслан Хасавов, главный редактор "Учительской газеты", член Общественного совета при Минпросвещения РФ

Ранее Кравцов заявил, что начальная военная подготовка в школах войдет в обязательные уроки ОБЖ.

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