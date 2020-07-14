Кравцов заявил, что начальная военная подготовка в школах войдет в обязательные уроки ОБЖ

В Минпросвещения РФ рассказали о том, что курс будет внедрен с нового учебного сезона.

Глава российского министерства по просвещению Сергей Кравцов заявил, что начальная военная подготовка в образовательных учреждениях войдет в обязательные уроки ОБЖ (Основ безопасности жизнедеятельности). Чиновник напомнил, что эти занятия в рамках предмета являются обязательными. Еще в среду 9 ноября пресс-служба профильного ведомства объявила журналистам о том, что занятия будут внеурочными. Курс прохождения начнется со следующего учебного года.

В рамках этого предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ, он обязательный. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

В Минпросвещения России добавили, что учителям проведут курсы повышения квалификации для проведения соответствующего модуля ОБЖ.

На проспекте Науки в течение двух лет построят школу на 1125 мест и детсад.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ