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Кравцов заявил, что начальная военная подготовка в школах войдет в обязательные уроки ОБЖ

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В Минпросвещения РФ рассказали о том, что курс будет внедрен с нового учебного сезона.

Глава российского министерства по просвещению Сергей Кравцов заявил, что начальная военная подготовка в образовательных учреждениях войдет в обязательные уроки ОБЖ (Основ безопасности жизнедеятельности). Чиновник напомнил, что эти занятия в рамках предмета являются обязательными. Еще в среду 9 ноября пресс-служба профильного ведомства объявила журналистам о том, что занятия будут внеурочными. Курс прохождения начнется со следующего учебного года.

В рамках этого предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ, он обязательный.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

В Минпросвещения России добавили, что учителям проведут курсы повышения квалификации для проведения соответствующего модуля ОБЖ.

На проспекте Науки в течение двух лет построят школу на 1125 мест и детсад.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: военная подготовка, минпросвещения, обж, сергей кравцов, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество,

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