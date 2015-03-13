На проспекте Науки в течение двух лет построят школу на 1125 мест и детсад

Четырехэтажное здание школы будет иметь общую площадью 270 тысяч "квадратов".

В новом квартале жилой застройки в границах ул. Академика Константинова, ул. Академика Байкова, ул. Вавиловых, пр. Науки появятся новые соцобъекты. Это школа на 1125 мест, детсад на 280 мест и кабинет врачей общей практики площадью 600 м2. Также будут построены подземный паркинг на 1501 место и открытая парковка на 240 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Эта школа позволит устранить дефицит мест в целом на севере района. Особенно это актуально для начальных классов. Новая школа разгрузит школы №98, 148, 150, 71. Наталья Пичугина, начальник отдела образования

Четырехэтажное здание школы будет иметь общую площадью 270 тысяч м2. В ней будут спортивный зал, бассейн, столовая, медицинский кабинет, учебные кабинеты. В образовательное учреждение будет два входа – для учеников начальных классов и для основной и средней школы. Около школу предполагаются открытые автостоянки на 36 мест. Также предусмотрены оборудованные стоянки для велосипедов.

Фото: Piter.tv