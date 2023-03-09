В Московском районе Петербурга открыли новый детский сад на 120 мест

Объект на Дунайском проспекте построен в рамках Адресной инвестиционной программы.

В Московском районе Санкт-Петербурга введен в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 120 воспитанников. Объект расположен по адресу: Дунайский проспект, участок 1. Строительные работы выполнены подрядной организацией ООО "КВС" в рамках Адресной инвестиционной программы городского Комитета по строительству. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Инфраструктура дошкольного учреждения включает: специализированные помещения для музыкальных и физкультурных занятий, игровые и спальные зоны, кабинеты для дополнительных образовательных программ, пищеблок, соответствующий современным стандартам, плавательный бассейн для регулярных занятий

Прилегающая территория оборудована безопасными игровыми комплексами, включающими: песочницы, карусели, горки, качели, защищенные беседки с навесами. Периметр участка оснащен ограждением, обеспечивающим необходимый уровень безопасности. Все элементы благоустройства выполнены из экологичных материалов, соответствующих требованиям к детским учреждениям.

Фото: портал "Строительный Петербург"