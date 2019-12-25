Год может быть завершён по итогам закрытых четвертей или триместров.

Минпросвещения рассматривает вариант досрочного завершения учебного года. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство разрешило регионам при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся 1-8 классов. Часть учебных программ при этом будет перенесена на следующий год.

Сообщается, что год будет завершён по итогам закрытых четвертей или триместров.

И с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате и в сроки, установленные школой, - сказано в сообщении пресс-службы.

При этом регионы будут обязаны организовать очное проведение ОГЭ. И создать условия для дистанционного завершения учебной программы одиннадцатиклассников, так как те должны быть полностью готовы к ЕГЭ.

Также в Минпросвещения отметили, что работа школ будет организована в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее мы сообщали, что в России не будут отменять ЕГЭ из-за коронавируса.