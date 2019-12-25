В России не будут отменять ЕГЭ из-за коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, первый государственный экзамен состоится 8 июня.
Единый государственный экзамен отменен не будет, - сказал Кравцов агентству "РИА Новости".
Он отметил, что министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором составили новое расписание единого госэкзамена.
Однако, по словам Скворцова, для одиннадцатиклассников, которые сдают ЕГЭ в этом году, учебный год может быть продлён до даты первого экзамена — до 8 июня.
Ранее депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ в 2020 году.
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