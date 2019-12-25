Премьер-министр на предложение никак не отреагировал.

Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ в 2020 году. С инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Он предложил Михаилу Мишустину отменить единый государственный экзамен для школьников в этом году из-за пандемии коронавируса. Парламентарий отметил, что такое решение накануне приняли в США.

По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, - сказал Смолин.

По его словам, премьер-министр на предложение никак не отреагировал. Однако Мишустин дал поручение проработать механизм, по которому оклад учителя будет составлять 70% от средней зарплаты в регионе.

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