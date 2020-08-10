Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов во время беседы с "Российской газетой".
По его словам, в сентябре 2021 году будут пробовать новую систему аттестации учителей в школах. В результате там появятся новые должности — например, учитель-методист, учитель-наставник.
Кравцов считает, что это повысит престиж учительской профессии, а также позволит обеспечить непрерывное профессиональное развитие для педагогов.
Ранее Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку.
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