Это повысит престиж учительской профессии.

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов во время беседы с "Российской газетой".

По его словам, в сентябре 2021 году будут пробовать новую систему аттестации учителей в школах. В результате там появятся новые должности — например, учитель-методист, учитель-наставник.

Кравцов считает, что это повысит престиж учительской профессии, а также позволит обеспечить непрерывное профессиональное развитие для педагогов.

Ранее Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку.

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