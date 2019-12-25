Решение основано на многочисленных оценках экспертов.

Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Подчёркивается, что ведомство признало нецелесообразным введение экзамена по иностранному языку в качестве третьего обязательного. Сейчас такими считаются русский язык и базовая математика.

Пресс-служба Минпросвещения, рассказала, что решение основано на многочисленных оценках экспертов. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, обязательные экзамены нужны, скорее, для поступления в вузы. При этом он подчеркнул, что в России действует система всероссийских проверочных работ.

По сути, это тот же экзамен — он и заменит обязательный ЕГЭ по иностранному. Сергей Кравцов, министр просвещения России

Ранее в Петербурге более 600 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ.