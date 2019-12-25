Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Об этом пишет агентство "РИА Новости".
Подчёркивается, что ведомство признало нецелесообразным введение экзамена по иностранному языку в качестве третьего обязательного. Сейчас такими считаются русский язык и базовая математика.
Пресс-служба Минпросвещения, рассказала, что решение основано на многочисленных оценках экспертов. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, обязательные экзамены нужны, скорее, для поступления в вузы. При этом он подчеркнул, что в России действует система всероссийских проверочных работ.
По сути, это тот же экзамен — он и заменит обязательный ЕГЭ по иностранному.
Сергей Кравцов, министр просвещения России
Ранее в Петербурге более 600 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ.
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